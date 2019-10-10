Гимнастка Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова стала третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте. 19-летняя спортсменка из России набрала 56,399 балла.

Золотая медаль соревнований досталась американке Симоне Байлз (58,999). Китаянка Тан Сицзин стала обладательницей серебра (56,899).

Напомним, что чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 13 октября.