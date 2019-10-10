ЕС под ударом: Эрдоган пригрозил открыть окно в Европу для сирийских беженцев

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил турецкую военную операцию в Сирии с президентом Ирака. В ходе телефонного разговора стороны подтвердили: и Москва, и Багдад готовы сделать все, чтобы стабилизировать ситуацию и наладить диалог между Дамаском и Анкарой. А еще до этой беседы Лавров дал понять, что отношения Сирии и Турции были подорваны из-за действий США. Американцы пытались разыграть курдскую карту, и свели на нет попытки решить конфликт миром. Турецкая армия продолжает наступление вглубь сирийской территории.

Уже более суток продолжается турецкая военная операция в Сирии. И пока обошлось без сюрпризов. Военные наносят удары по объектам курдских вооруженных формирований, мирные жители бегут из зоны боевых действий. Курды говорят о том, что будут яростно обороняться. Но это, скорее, такое заклинание для внутреннего пользования.

Эффективно противостоять турецким вооруженным силам, которых поддерживают отряды боевиков сирийской оппозиции, курды вряд ли смогут. И лидеры курдских формирований сами это фактически признают. Призывы заставить Анкару сесть за стол переговоров звучат громче речей политработников.

"Вместо того, чтобы бросать нас и позволять Турции нас атаковать, мы призываем президента США Дональда Трампа сыграть свою роль и найти политическое решение этого конфликта", дает совет американскому президенту представитель движения "Сирийские демократические силы" Ильхам Ахмед.

Эрдогана, конечно, будут призывать к тому, чтобы прекратить операцию. Но если турецкий президент что-то уже начал, то вряд ли остановится. На призывы Европы прекратить нести мир на севере Сирии, турецкий президент ответил стандартной угрозой — открыть окно в Европу.

"Эй, Европейский союз, — призывно прокричал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чтобы его точно услышали, — возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию "вторжением", то наше дело простое – мы откроем пограничные переходы, и выпустим почти четыре миллиона беженцев к вам!"

Впрочем, лидеры курдов в этом контексте мало чем отличаются от президента Турции. Эрдоган пугает европейцев беженцами, среди которых также много радикалов, курды говорят о том, что в результате действий Анкары могут сбежать пленные террористы ИГИЛ (организация запрещена в России).

"Сейчас в регионе острый гуманитарный кризис, — констатирует представитель движения "Сирийские демократические силы" Ильхам Ахмед. – Одна из тюрем, в которой содержались боевики ИГИЛ, захваченные курдскими бойцами, подверглась удару турецких ВВС. И я полагаю, что несколько террористов (воспользовавшись этим) бежали".

Представители СДС уже сообщали о том, что из лагеря Аль-Холь бежали особо опасные террористы ИГИЛ* после того, как по лагерю ВВС Турции нанесли удар. Правда это или нет — проверить сложно. Сейчас в рамках информационной войны стороны будут использовать любые пропагандистские ходы для того, чтобы выиграть хоть что-то в политической плоскости. При этом появились уже первые жертвы среди мирных жителей. И это тоже мало кого должно удивлять, турецкая армия использует артиллерию не всегда избирательно.

По данным оборонного ведомства Турции за сутки военные поразили более 180 объектов курдских формирований и уничтожили 109 тех, кого в Анкаре считают террористами.

Впрочем, курды и здесь мало чем отличаются от лучших врагов. Они говорят о том, что защищают свою землю, но земля-то это сирийская. Дамаск давно предупреждал лидеров курдских формирований, что американцы их бросят в самый ответственный момент, и что деньги и оружие — это не гарантия. Но курды тогда решили, что это стопроцентная гарантия. Ошиблись!