Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву "очень опасной"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ. "У нас разная позиция по вопросу нашей независимости, нашей территории, наших людей. Какой может быть диалог?" — подчеркнул он. Это заявление президент Украины сделал 10 октября во время пресс-марафона в Киеве, на который ни один российский репортер не получил аккредитацию.

Украинская журналистка Ирина Лютикова спросила президента Украины, почему он не принимает участие в российской программе "60 минут". "60 минут" — это госпожа Скабеева? И тот господин, который поймал меня в Нью-Йорке. Это ее муж? Она планировала приехать сюда? Ох! Это очень опасно!" — пошутил Зеленский. Тем не менее он совершенно серьезно заявил, что ему не о чем говорить с журналистами федеральных российских телеканалов.



"У меня нет времени отвечать всем средствам массовой информации, которые настроены не тепло к независимости Украины… О чем мне с ними говорить?", — спросил Зеленский. Хотя стоит напомнить, что в Нью-Йорке во время ГА ООН он ответил на несколько вопросов журналистов "России 1" Евгения Попова и Валентина Богданова. Это было большим отличием от экс-президента Петра Порошенко, который вообще не общался с российскими СМИ.

Зеленский в четверг провел свою первую пресс-конференцию за четыре с половиной месяца на посту главы государства. Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. На пресс-марафон президента Украины аккредитовали более 300 журналистов, среди которых нет представителей российских СМИ.

В прямом эфире программы "60 минут" Ирина Лютикова сказала, что довольна ответами президента Украины на вопросы журналистов.