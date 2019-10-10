Павлюченкова проиграла Кузьмовой во втором круге турнира в Линце

Российская теннисистка, 40-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в австрийском городе Линц в трех сетах проиграла представительнице Словакии Виктории Кузьмовой со счетом 6:2, 2:6, 4:6.

Павлюченкова единожды подала навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, а у Кузьмовой, занимающей 53-е место в рейтинге WTA, два эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейков из девяти.

Таким образом, Кузьмова вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять немка Андреа Петкович (75), переигравшая в 1/8 финала соотечественницу Юлию Гергес (27) – 7:6 (7:2), 6:0.