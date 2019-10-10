Россия – Шотландия. Стали известны стартовые составы команд

В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве сыграет с Шотландией. Стали известны стартовые составы национальных команд.

Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Баринов, Оздоев, Жирков, Головин, Ионов, Дзюба.

Запасные: Лунев, Джанаев, Игнатьев, Беляев, Черышев, Бакаев, Ахметов, Кузяев, Караваев, Комличенко, Чистяков, Петров.

Стартовый состав сборной России на матч @UEFAEURO против Шотландии! 🔥 pic.twitter.com/WNLI8Nxcso — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019

Шотландия: Маршалл, Палмер, Робертсон, Малгрю, Дэвлин, Флек, Снодграсс, Макгинн, Берк, Макгрегор, Фрейзер.

Запасные: Маклафилин, Макгилливрей, Финдлей, Галлахер, Расселл, Форрест, Армстронг, Шенклэнд, Кристи, О’Доннелл, Тейлор.

Напомним, сборная России в рамках квалификации Евро-2020 одержала пять побед в шести играх и с 15 очками занимает второе место в группе I, а Шотландия расположилась на пятой строчке, имея в активе шесть очков.

Подопечные Станислава Черчесова ранее в Глазго обыграли команду Стива Кларка со счетом 2:1. Матч Россия – Шотландия состоится в четверг, 10 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.