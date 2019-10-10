Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в четверг, 10 октября, на внеочередном заседании избрали Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики.

Об этом сообщается на официальной странице в Twitter ассамблеи. Кроме новоизбранного главы республики на пост вице-президента избран Сальвадор Вальдес Меса. Они вступают в должность сразу после объявления результатов голосования.

Мигель Диас-Канель избран на пост в соответствии с положениями новой конституции, которую приняли на референдуме в феврале 2019 года. Согласно закону, президент является главой государства, верховным главнокомандующим, а также возглавляет Совет национальной обороны.

В голосовании участвовали 575 из 605 депутатов Национальной ассамблеи народной власти. Кроме Мигеля Диас-Канеля на пост президента претендовали семнадцать человек.

Ранее сообщалось, что состоялся официальный визит премьер-министра России Дмитрия Медведева на Кубу.