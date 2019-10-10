Вдова Папанова скончалась на 96-м году жизни

Заслуженная артистка РСФСР, одна из старейших российских актрис, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96 году жизни. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы Московского академического театра сатиры, в котором актриса служила более 60 лет.

Место и время прощания пока не называются.

Надежда Каратаева – выпускница ГИТИСа. Она поступила в институт в 1941 году. Едва начав учебу, ушла добровольцем на фронт. ГИТИС Каратаева закончила после окончания войны. Затем вместе с Анатолием Папановым работала в Театре русской драмы в Клайпеде. В 1950 году актрису приняли в труппу Московского театра сатиры. Она играла в спектаклях "Женитьба Фигаро", "Ревизор", "Не ваше дело!", "Восемь любящих женщин", "Старая дева", Квадратура круга", "Подруги".

Анатолий Папанов неоднократно был партнером Надежды Каратаевой. Их дуэт в спектакле "Гнездо глухаря" вошел в историю отечественного театра. Другой удачный дуэт Папанов – Каратаева был в комедии "Родненькие мои" (в спектакле они сыграли супружескую пару). В реальной жизни Папанов и Каратаева прожили вместе 43 года.

Последнюю роль Надежда Каратаева сыграла в день своего 90-летия в Театре Сатиры. Это была роль фрекен Бок в спектакле "Малыш и Карлсон, который живет на крыше".