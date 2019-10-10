ДТП под Калугой: четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии

В Калужской области на трассе М-3 "Украина" произошло столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. В результате аварии погибли четыре человека – граждане Республики Беларусь. Такие данные СМИ сообщил глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев.

Микроавтобус совершал частную перевозку пассажиров и направлялся в Белоруссию. В момент ДТП в автобусе находились 10 человек. В настоящее время устанавливаются личности погибших и пострадавших.

По данным УМВД Калужской области, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы. Врачи оценивают состояние четырех пострадавших как тяжелое.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса двигался со стороны Брянска в сторону Москвы. Отъезжая от обочины дороги, чтобы развернуться, он столкнулся с грузовым автомобилем Scania, двигавшимся в попутном направлении. После этого микроавтобус вылетел в кювет. ДТП произошло в Бабынинском районе в 16:50, сообщает ТАСС.

Прокуратура региона начала проверку по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства аварии.

В настоящее время на месте работают патруль ГИБДД, пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по региону и врачи скорой помощи.