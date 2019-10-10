Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой

Четыре гражданина Белоруссии погибли, шестеро пострадали в столкновении микроавтобуса с самосвалом под Калугой, сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло вечером 10 октября в Бабынинском районе. По предварительной версии, на 202-м километре трассы М-3 "Украина" в разворачивающийся Mercedes-Benz Sprinter на полном ходу врезался грузовик, после чего обе машины выехали на обочину.

Левый бок микроавтобуса сильно выгнулся, часть сидений вывалились из салона. Водитель и трое пассажиров Mercedes от полученных травм скончались на месте, еще шестерым потребовалась помощь медиков. Все погибшие и пострадавшие — граждане Белоруссии.

Следователи начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.