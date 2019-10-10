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10 октября 201922:35

Россия – Шотландия. Первый тайм завершился без забитых мячей

EPA

В рамках седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве встречается с командой Шотландии. Первый тайм противостояния завершился без забитых мячей – 0:0.

В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.

Напомним, Сборная России в рамках квалификации Евро-2020 одержала пять побед в шести играх и с 15 очками занимает второе место в группе I, лидирует Бельгия (18 очков), а Шотландия расположилась на пятой строчке, имея в активе шесть очков. /Подопечные Станислава Черчесова ранее в Глазго обыграли команду Стива Кларка со счетом 2:1.

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