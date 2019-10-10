СК проводит проверку по факту вспышки кишечной инфекции в Первомайской кадетской школе

Следственный комитет РФ выясняет обстоятельства возникновения острой кишечной инфекции у воспитанников Первомайской кадетской школы в Щекинском районе Тульской области. В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших детей. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы следственного управления СК РФ региона.

Как уточняется, проводится доследственная проверка по факту группового заболевания кадетов. У заболевших детей диагностирована острая кишечная инфекция, сообщает ТАСС. 12 детей были направлены в стационар с жалобами на плохое самочувствие. У них взяты анализы. Диагноз будет установлен после окончания исследований. Сейчас в стационаре остаются двое детей.

Сотрудники управления Роспотребнадзора региона проводят в школе противоэпидемические мероприятия.

По предварительным данным, вспышку кишечной инфекции могли вызвать некачественные продукты питания. Проводится проверка с целью установления качества питания, поставляемого в школу аутсорсинговой компанией.