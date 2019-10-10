Чавушоглу: Турция не боится угроз Трампа и не изменит свою политику

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не боится угроз президента США Дональда Трампа и не изменит свою политику. Такое заявление он сделал сегодня, 10 октября, в эфире телеканала CNN Turk.

Как подчеркнул глава МИД, если бы Турция боялась подобных заявлений, она бы не начинала военную операцию в САР. При этом Чавушоглу отказался комментировать твиты Трампа, так как они противоречат один другому.

Чавушголу отметил, что армия Турецкой Республики была вынуждена начать операцию "Источник мира" в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки поставляли оружие сирийским курдам (YPG).

По словам главы МИД, сначала ША обещали Турции вывести свои войска с северо-востока САР. Турция ждала, но войска не были выведены. Затем Анкара договорилась с Вашингтоном о совместном патрулировании на северо-востоке Сирии, однако со стороны Соединенных Штатов патрулирование оказалось "косметическим". И при этом Штаты продолжали поставки оружия YPG.

Как подчеркнул Чавушоглу, никто не может запретить Турции начинать подобные военные операции, так как Турция борется с терроризмом, и есть соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом, напоминает REGNUM.

По мнению Анкары, курдские формирования являются террористическими. Но практически никто в мире не разделяет это мнение.

9 октября текущего года власти Турецкой Республики начали военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Основной целью операции является создание "зоны безопасности". Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, турецкие войска должны уничтожить "террористический коридор", который якобы там создают курды. При этом Эрдоган утверждает, что Турция "освободит народ региона от тисков терроризма" и сохранит территориальную целостность Сирии.