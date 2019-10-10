Зеленский поддержал отказ Киева участвовать в сессиях ПАСЕ

Делегация Киева отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения в ассамблею России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение правильным. При этом он рассказал, что в настоящее время формируется новая делегация для участия в заседаниях.

Будет ли новая делегация участвовать в заседаниях в ближайшее время – вопрос пока открытый, отметил Зеленский. "Мы будем обсуждать этот вопрос", — пообещал он.

При этом он подтвердил, что Киев понимает: ПАСЕ решает многие международные вопросы.

Глава одной из политических групп ПАСЕ Тини Кокс напомнил Украине, что Совет Европы – не кафе, где можно выбирать то, что понравилось. Все государства-члены должны принимать участие в работе уставных органов – это предусмотрено резолюцией, передает РИА Новости.