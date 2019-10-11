Турция сообщила о нейтрализации 219 членов РПК во время операции в Сирии

Военным Турецкой Республики в процессе операции "Источник мира" на севере Сирии удалось нейтрализовать 219 членов Рабочей партии Курдистана – Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG). Такие данные появились в сообщении министерства обороны Турции.

Ранее сообщалось о 174 уничтоженных террористах с момента начала операции, напоминает РИА Новости.

9 октября текущего года президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале военной операции "Источник мира" на севере САР. Операция направлена против Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции, и террористической группировки ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России). В тот же день авиация Турции нанесла удары по городу Рас эль-Айн и другим сирийским городам на границе двух стран.

Позднее Анкара объявила о начале наземной части военной операции. По информации министерства обороны Турции, после начала операции "Источник мира" военные нанесли удары по 181 цели формирований курдов, расположенных на севере Сирии. Средства массовой информации сообщают о погибших и раненых среди мирного населения страны.