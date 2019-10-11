Евро-2020. Хет-трик Левандовски принес победу Польше в матче с Латвией

Сборная Польши по футболу на выезде разгромила национальную команду Латвии в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы. Поляки отправили в ворота соперника три безответных мяча – 3:0.

У победителей встречи хет-трик оформил нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, забивший на 9-й, 13-й и 76-й минутах.

В параллельной игре группы G сборная Австрии переиграла Израиль (3:1), а Словении проиграла Северной Македонии (1:2).

Таким образом, в группе лидирует Польша (16 очков), на второй строчке расположилась Австрия (13), на третьей – Северная Македония (11), на четвертой – Словения (11), на пятой – Израиль (8), на шестой – Латвия (0).