Трамп прокомментировал первый день торговых переговоров с КНР

Первый день двухдневных переговоров между США и КНР в американской столице прошел очень хорошо. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед вылетом в штат Миннесота.

Американский лидер сообщил, что ему предстоит встреча с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ в Белом доме, и выразил надежду на то, что эти переговоры также пройдут в положительном ключе.

13 раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября, напоминает газета "Известия". В случае, если стороны не смогут согласовать взаимные уступки, 15 октября произойдет очередное повышение пошлин США на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов в год с 25 процентов до 30 процентов.

Торговая война между США и КНР длится с июля 2018 года, когда Штаты ввели пошлины в 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая годовым объемом поставок 34 миллиарда долларов. Пекин тогда принял зеркальные меры.

В мае США вновь подняли пошлины объемом 200 миллиардов долларов в связи с тем, что КНР якобы не полностью выполняет определенные договоренности. Пекин в ответ на это повысил пошлины на ввоз товаров из США общим объемом 60 миллиардов долларов в год.

1 сентября КНР ввела пошлины в 10 процентов на товары из США объемом 75 миллиардов долларов. 15 декабря текущего года планируется введение нового пакета дополнительных пошлин в 5 процентов вместе с повышением на 25 процентов и 5 процентов тарифов на ввоз автомобилей и запчастей из США соответственно.

Действия Китая стали ответом на аналогичные действия США, которые с 1 сентября повысили пошлины на китайские товары годовым объемом 300 миллиардов долларов не на 10 процентов, как было запланировано ранее, а на 15 процентов. С 1 октября пошлины на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов составят не 25 процентов, а 30.