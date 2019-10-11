Поиски пропавшей в Саратове 9-летней девочки временно прекращены

В Саратове временно прекращены поиски пропавшей 9-летней девочки. Местные СМИ написали, что девочка найдена мертвой, и поисковый отряд "Лиза Алерт" приостановил поиски до проверки информации. Всех, кто участвовал в поисках, просят идти домой до утра, передает ТАСС.

Все службы города и волонтеры – более 2000 человек – были задействованы в поисках девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома на занятия в школу и не вернулась.

В настоящее время проверены все улицы в районе проживания девочки и по ее предполагаемому маршруту до школы, а также все остальные районы города. Также участники поисков расклеили везде ориентировки.