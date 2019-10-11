Станислав Черчесов: не будем устраивать разбор полетов публично

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от победы над командой Шотландии (4:0) в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

"В любой игре есть моменты, которые нужно обсуждать. Но игроки должны услышать это от меня, а не в газетах. Поэтому не будем устраивать разбор полетов публично, – заявил Черчесов, слова которого приводит "Чемпионат.com". – В раздевалке поздравил ребят с победой, готовимся к следующему матчу. В футболе есть два состояния – после игры и перед игрой. Вот мы уже – перед игрой".

Помимо этого, Черчесов сообщил, что не обсуждает тему возможного лидерства Артема Дзюбы в гонке снайперов отбора Евро-2020: "Мы эту тему вообще не затрагиваем. Он сам спокоен по этому поводу", – подытожил наставник сборной России.

Напомним, в группе I с 21 очком лидирует Бельгия, на второй строчке расположилась Россия (18 очков), на третьей – Кипр (10), на четвертой – Казахстан (7), на пятой – Шотландия (6), на шестой – Сан-Марино (0).

В следующем матче отбора на Евро-2020 подопечные Черчесова в воскресенье, 13 октября, на выезде сыграют с киприотами, бельгийцы встретятся с Казахстаном, а шотландцы – с Сан-Марино.