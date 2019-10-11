Жители Саратова грозят самосудом подозреваемому в убийстве 9-летней девочки

В Саратове задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки. Жители грозятся устроить ему самосуд. В Сети распространились кадры, на которых видно собравшуюся толпу, которая мешает сотрудникам привезти подозреваемого на место преступления, сообщает Life.ru.

Люди отказываются покидать место убийства. Они даже предприняли попытку атаковать полицейский автомобиль, думая, что убийца находится внутри. Однако салон машины оказался пуст. Организаторы поисков просят толпу успокоиться и разойтись по домам.

Девочку искали с 9 октября. Она ушла из дома в школу и не вернулась. Факт гибели ребенка подтвердили в правительстве Саратовской области.

Сообщается, что убийце 35 лет. В ряде СМИ раскрывается и мотив убийцы: якобы он задушил девочку за грубые слова. Мужчина, ранее имевший судимость за "насильственные действия сексуального характера", признал свою вину и показал правоохранителям гаражи, где спрятал труп ребенка. Пользователи Сети обрушились на интернет-аккаунты подозреваемого и написали там множество угроз. Однако правоохранительные органы пока не подтвердили факта задержания убийцы и не раскрыли его личности.