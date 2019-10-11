Тренер Шотландии – о поражении от России: результат ужасный, нужно играть лучше

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился впечатлениями от поражения своих подопечных в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года с командой России (0:4).

"Первый гол пропустили со стандарта, и игроки потеряли уверенность, результат, конечно, ужасный, нам нужно играть лучше, – приводит слова Кларка ТАСС. – Требуется очень много работать, может быть, поменять состав. Команды, с которыми мы играли в последнее время – Бельгии и России, очень сильные, но нужно двигаться дальше".

Напомним, в группе I с 21 очком лидирует Бельгия, на второй строчке расположилась Россия (18 очков), на третьей – Кипр (10), на четвертой – Казахстан (7), на пятой – Шотландия (6), на шестой – Сан-Марино (0).

В следующем матче отбора на Евро-2020 подопечные Черчесова в воскресенье, 13 октября, на выезде сыграют с киприотами, бельгийцы встретятся с Казахстаном, а шотландцы – с Сан-Марино.