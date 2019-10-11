Госдепартамент США: Трамп ищет точки соприкосновения между Турцией и РПК

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ищет точки соприкосновения между Турецкой Республикой и курдами для возможных договоренностей между ними. Об этом СМИ сообщил высокопоставленный представитель Государственного департамента США.

По его словам, президент дал американским дипломатам поручение искать возможности для прекращения огня.

Как отмечает представитель Госдепа США, Трамп стремится к выработке договоренности об урегулировании, соответствующей нуждам всех сторон. "Наша позиция такова, что Турция допустила ошибку. И мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы это остановить", — цитирует слова представителя ведомства РИА Новости.

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты могут выступить посредником в возможных переговорах между Турецкой Республикой и курдами.

9 октября текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на севере САР, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России).

По последним данным турецкого МИД, в ходе операции были нейтрализованы 219 террористов. Сирия сообщает о гибели восьми мирных жителей и 20 раненых.

Военная операция Турции вызвала резкую критику со стороны соседних стран, а также стран Евросоюза.