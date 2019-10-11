Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
11 октября 201905:16

На Багамах более 1 тысячи человек числятся пропавшими без вести из-за урагана "Дориан"

EPA

На Багамских островах власти продолжают поиски 1208 человек, которые считаются пропавшими без вести из-за урагана "Дориан", обрушившегося на регион в сентябре текущего года. Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что пропали более 600 человек. Такие данные сообщило агентство EFE, ссылаясь на руководство страны.

По последним сведениям, от удара стихии погибло 60 человек. Материальный ущерб составляет более 573 миллионов долларов, передает ТАСС. На островах были разрушены или повреждены порядка 13 тысяч строений, затоплены обширные территории.

Сейчас

02:27

Пропавшая в Саратове девочка найдена мертвой

22:09

Скончалась вдова Анатолия Папанова

18:10

Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

15:10

В Крыму задержан россиянин, планировавший устроить взрыв

15:09

Зеленский против публикации его телефонных разговоров с Путиным

14:44

Донбасс опять обвиняет Киев в срыве развода сил

14:10

Лауреатами Нобелевской премии по литературе стали Ольга Токарчук и Петер Хандке

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Госдепартамент США: Трамп ищет точки соприкосновения между Турцией и РПК

Госдепартамент США: Трамп ищет точки соприкосновения между Турцией и РПК

1 час назад
Вован и Лексус разыграли сенатора Линдси Грэма

Вован и Лексус разыграли сенатора Линдси Грэма

1 час назад
Зеленский назвал условие выхода Украины из Минских соглашений

Зеленский назвал условие выхода Украины из Минских соглашений

2 часа назад
Жители Саратова грозят самосудом подозреваемому в убийстве 9-летней девочки

Жители Саратова грозят самосудом подозреваемому в убийстве 9-летней девочки

3 часа назад
Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020

Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020

6 часов назад
"Давайте поговорим": Скабеева ответила Зеленскому и пригласила его в Москву

"Давайте поговорим": Скабеева ответила Зеленскому и пригласила его в Москву

8 часов назад
ЕС под ударом: Эрдоган пригрозил открыть окно в Европу для сирийских беженцев

ЕС под ударом: Эрдоган пригрозил открыть окно в Европу для сирийских беженцев

8 часов назад
Зеленский поддержал отказ Киева участвовать в сессиях ПАСЕ

Зеленский поддержал отказ Киева участвовать в сессиях ПАСЕ

6 часов назад
Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

11 часов назад
Совбез ООН не смог согласовать заявление по военной операции Турции в САР

Совбез ООН не смог согласовать заявление по военной операции Турции в САР

5 часов назад
Греция вывела долг в отрицательную территорию

Греция вывела долг в отрицательную территорию

5 часов назад
Нефть: рынок обречен на падение цен

Нефть: рынок обречен на падение цен

16 часов назад
Конгресс ищет экстремальные пути для импичмента Трампа

Конгресс ищет экстремальные пути для импичмента Трампа

5 часов назад
Центробанк определил типы людей, которые верят мошенникам: как защитить свои деньги и данные

Центробанк определил типы людей, которые верят мошенникам: как защитить свои деньги и данные

8 часов назад
Права человека - аргумент США в торговой войне против Китая

Права человека - аргумент США в торговой войне против Китая

5 часов назад
Фильм "Серебряные коньки": первый трейлер

Фильм "Серебряные коньки": первый трейлер

14 часов назад
"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

15 часов назад
Аарон Майерс и трио С. Васильева представят шоу Jazz Revolution в Доме музыки

Аарон Майерс и трио С. Васильева представят шоу Jazz Revolution в Доме музыки

09.10.2019 08:55
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
Четыре очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть на выезде "Торонто". Видео

Четыре очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть на выезде "Торонто". Видео

45 минут назад
Тренер Шотландии – о поражении от России: результат ужасный, нужно играть лучше

Тренер Шотландии – о поражении от России: результат ужасный, нужно играть лучше

2 часа назад
Турция сообщила о нейтрализации 219 членов РПК во время операции в Сирии

Турция сообщила о нейтрализации 219 членов РПК во время операции в Сирии

2 часа назад
Облигации федерального займа: просто, выгодно и никакого риска

Облигации федерального займа: просто, выгодно и никакого риска

3 часа назад
Трамп: США могут ввести очень жесткие санкции против Турции

Трамп: США могут ввести очень жесткие санкции против Турции

4 часа назад
Разведение сил в Донбассе опять откладывается: сигнала от ВСУ так и не последовало

Разведение сил в Донбассе опять откладывается: сигнала от ВСУ так и не последовало

4 часа назад
Европа жестко отреагировала на шантаж Эрдогана

Европа жестко отреагировала на шантаж Эрдогана

5 часов назад
Владимир Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Владимир Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

5 часов назад
Возвращение к общению и преодоление одиночества: как работает домовой чат

Возвращение к общению и преодоление одиночества: как работает домовой чат

8 часов назад
Virgin Orbit окружит Марс мини-спутниками к 2022 году

Virgin Orbit окружит Марс мини-спутниками к 2022 году

11 часов назад
Что почем? Все "горячие" версии автомобилей, продаваемые в России

Что почем? Все "горячие" версии автомобилей, продаваемые в России

12 часов назад
Виктория Токарева: любить можно двоих, но разводиться не надо

Виктория Токарева: любить можно двоих, но разводиться не надо

14 часов назад
#ПоТок со Стасом Натанзоном. Выжить в Каракасе, самом опасном городе мира

#ПоТок со Стасом Натанзоном. Выжить в Каракасе, самом опасном городе мира

18 часов назад
В Москве с начала года родились 315 Есений и 26 Хабибов

В Москве с начала года родились 315 Есений и 26 Хабибов

18 часов назад
Родители ответят за курящих детей

Родители ответят за курящих детей

19 часов назад
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

08.10.2019 15:20
"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

07.10.2019 17:25
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку