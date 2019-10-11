Формула-1. Субботние заезды Гран-при Японии отменены из-за надвигающегося тайфуна

В субботу, 12 октября, Японию накроет сильнейший тайфун "Хагибис", порывы ветра которого будут достигать до 160 км/ч. В связи с этим организаторы этапа Формулы-1 приняли решение изменить расписание предстоящих заездов.

Субботняя программа заездов полностью отменена, трасса будет закрыта, как для зрителей, так и для прессы. Квалификация Гран-при Японии состоится в воскресенье и начнется в 04:00 по московскому времени (10:00 по местному времени). Гонка начнется в 8:10 (14:10), как и планировалось изначально.