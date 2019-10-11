Водители в России будут проходить обязательный тест на хронический алкоголизм

Российских водителей будут в обязательном порядке проверять на хронический алкоголизм. Для этого в медкомиссии появится тест на содержание в крови алкомаркера карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Именно это вещество свидетельствует, что человек страдает хроническим алкоголизмом, передает РИА Новости.

Цель нового теста – совершенствование медицинского обеспечения безопасности дорожного движения. Если в крови водителя будет обнаружен CDT, то его направят в наркологический диспансер. Также тем, кто проходит медкомиссию, предложат пройти проверку на употребление психоактивных веществ.

Приказ уже согласован с МВД, принят Минздравом и отправлен на регистрацию в Минюст. Нововведение будет действовать как для тех, кто получает права, так и для тех, кто хочет их вернуть после окончания срока лишения.