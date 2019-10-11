На саммите глав государств СНГ обсудят сотрудничество, экономику и борьбу с терроризмом

Владимир Путин находится с визитом в Туркменистане. В Ашхабад он прибыл вечером 10 октября. Российский президент встретится с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и примет участие в саммите глав государств СНГ.

Актуальные вопросы развития Содружества лидеры обсудят сначала в узком составе, а затем соберутся в расширенном, с участием делегаций. По итогам саммита будут подписаны документы, которые касаются развития сотрудничества в рамках СНГ, экономики и сферы борьбы с терроризмом, передает телеканал "Россия 24".