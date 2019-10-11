В результате ударов Турции погибло 17 мирных сирийцев

Как минимум 17 мирных жителей погибло в результате операции "Источник Мира", которую Турция развернула на севере Сирии против курдов, называемых в Анкаре террористами.

О жертвах среди гражданского населения Анкара не сообщает, однако, согласно данным министерства обороны Турции, с начала операции уже уничтожены 228 боевиков. Турецким военным удалось зачистить 11 населенных пунктов. США ранее пообещали ввести санкции против Турции в случае этнических чисток, передает телеканал "Россия 24". Есть и иные варианты, о которых заявил Дональд Трамп.

"У нас нет военных в Сирии, мы выиграли, мы победили террористов, — уверен глава Белого дома. — Последнее, что я хочу для решения сложившейся ситуации — это перекинуть на север тысячи солдат, чтобы вновь одержать победу. Мы так уже делали. Сейчас у нас есть выбор — либо перебросить туда военных, либо оказать сильное финансовое воздействие на Турцию, чтобы она снизила обороты. Все-таки у нас хорошие отношения с курдами. Либо мы можем выступить в качестве посредника".

Перед началом турецкой операции Соединенные Штаты вывели свой военный контингент с северной территории Сирии. По данным газеты New York Times, зону покинуло от 50 до 100 американских военных, которые в том числе тренировали и консультировали курдов. После такого шага курдские формирования обвинили Вашингтон в предательстве.