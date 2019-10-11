В Москве перекрыт крупный канал незаконного вывода денег за рубеж

Крупный канал незаконного вывода денег за рубеж ликвидировали в Москве. Накануне сотрудники полиции задержали организатора преступной схемы. Объем нелегальных операций, по данным МВД, составил более одного миллиарда рублей за три года.

По версии полицейских, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения, а затем через фиктивные фирмы переводили деньги в иностранной валюте за рубеж. В офисах предполагаемых организаторов преступной схемы прошли обыски, сообщает телеканал "Россия 24".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве и Петербурге было проведено более 20 обысков, в результате которых правоохранители изъяли 200 печатей и штампов несуществующих фирм, а также 100 электронных ключей от системы "Банк-Клиент", компьютеры, с помощью которых изготавливались фальшивые документы, а также деньги – 23 миллиона рублей.

Волк сообщила, что предполагаемый организатор мошеннической схемы – 34-летняя женщина. Она задержана и в настоящее время находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.