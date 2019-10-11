В Нижегородской области прошли учения "Эшелон-2019"

Международные военные учения "Эшелон-2019" завершились в Нижегородской области. Страны-участницы Договора о коллективной безопасности отрабатывали взаимодействие в сфере материально-технического обеспечения.

Военнослужащие из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в обстановке приближенной к боевой, разворачивали базы, склады и мастерские по ремонту техники, передает телеканал "Россия 24".