Борьба за "оскорбительные" фрески Арнаутова в США вышла на новый виток

Судебный иск с требованием не закрывать для публичного обозрения фрески художника Виктора Арнаутова подала ассоциация выпускников школы имени Джорджа Вашингтона. Именно в ней находятся работы художника, напоминает телеканал "Россия 24". Борьба за сохранение изображений идет уже несколько месяцев.

Фрески были созданы еще в тридцатых годах прошлого века. Они посвящены Джорджу Вашингтону. Противники работ выступили с аргументами, что изображенные на плантациях афроамериканские рабы и мертвый индеец оскорбляют чувства современных школьников с афроамериканскими и индейскими корнями. Администрация школы приняла решение закрасить изображения. Но затем решили просто их закрыть.