Лесной пожар в Южной Калифорнии уничтожил более 20 зданий

Лесной пожар в Южной Калифорнии уничтожил больше 20 зданий на стоянке трейлеров. Об этом сообщили представители пожарной службы округа.

Огонь охватил площадь более 200 гектаров. Пожар все еще не удается локализовать, передает телеканал "Россия 24".

Накануне электрическая компания Pacific Gas and Electric Company объявила о запланированном отключении электроэнергии на пять дней. В результате без света остались более двух миллионов человек.