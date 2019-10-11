В Осло вручат Нобелевскую премию мира, среди претендентов - Грета Тунберг

11 октября в Осло вручат Нобелевскую премию мира. Ее присуждают человеку или организации "за вклад в сплочение народов, за достижения в борьбе с межэтническими конфликтами или климатическими угрозами, а также за заслуги в области демократии и прав человека".

Вероятными лауреатами являются 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, эфиопский премьер-министр Ахмед Абия и Агентство ООН по делам беженцев, сообщает телеканал "Россия 24". Сообщается, что всего на премию мира подали больше 300 заявок, но официальный список претендентов держится в секрете.