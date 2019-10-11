"Питтсбург" без Малкина переиграл "Анахайм", "Нью-Джерси" с Гусевым уступил "Эдмонтону"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" на льду домашней "PPG Paints Арены" обыграл команду "Анахайм Дакс" со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

У победителей встречи голами отметились Сидни Кросби (23-я минута) и Джейк Гюнцель (48), а у гостей шайбу забросил Ондржей Каше (24).

Стоит отметить, что нападающий хозяев льда Евгений Малкин из-за травмы нижней части тела участие в матче не принимал, россиянин получил повреждение, споткнувшись об одноклубника, в игре с "Коламбус Блю Джекетс".

В параллельной игре "Нью-Джерси Дэвилз" дома в серии буллитов проиграл "Эдмонтону Ойлерз" – 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0). В составе "дьяволов" единожды отличился российский форвард Никита Гусев.