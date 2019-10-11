Инцидент в самолете: СК выяснит, как пассажиру удалось пронести травмат на борт

Следственный комитет начал проверку после инцидента с травматическим пистолетом в салоне самолета. Накануне в аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку борт, который следовал из Москвы в болгарский Бургас. Во время полета один из пассажиров обнаружил в своей ручной клади травматический пистолет, напоминает телеканал "Россия 24".

Оказалось, что он забыл сдать его в багаж при посадке. После этого он решил передать находку стюардессе. Капитан судна рисковать не стал и запросил экстренную посадку в Ростове. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, каким образом мужчина смог пронести оружие на борт лайнера через рамки металлодетекторов.