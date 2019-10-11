Подозреваемый в убийстве девочки саратовец доставлен в отделение полиции

Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней школьницы в Саратове. Его доставили в отделение. Однако собравшиеся жители Саратова устроили давку возле машины. Они требовали отдать им задержанного. Представители полиции обратились к собравшимся с просьбой разойтись по домам и не мешать властям выполнять свою работу.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября, когда пошла в школу. Она не появилась на уроках и не вернулась домой. Ребенка искали правоохранители, волонтеры и местные жители, передает телеканал "Россия 24".