Магомед Оздоев: дома нельзя играть по-другому, нас поддерживает вся страна

Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев поделился впечатлениями от победы над командой Шотландии (4:0) в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

"Шотландия – не слабая сборная. Мы контролировали ход игры, пытались взломать соперника, но шотландцы компактно, низки сидели в обороне, – приводит слова Оздоева пресс-служба РФС. – Чуть не хватало фарта. Во втором тайме мы забили быстрый гол, Шотландия стала играть более открыто. Это и дало результат".

"Шотландия сильно отличается от той, с которой играли в сентября? Нет. Идентичная команда. Мы там так же хорошо играли. А дома у нас нет шансов играть по-другому. Нас поддерживает вся страна, нас несут вперед на руках", – подытожил Оздоев.

Напомним, в группе I с 21 очком лидирует Бельгия, на второй строчке расположилась Россия (18 очков), на третьей – Кипр (10), на четвертой – Казахстан (7), на пятой – Шотландия (6), на шестой – Сан-Марино (0).

В следующем матче отбора на Евро-2020 подопечные Черчесова в воскресенье, 13 октября, на выезде сыграют с киприотами, бельгийцы встретятся с Казахстаном, а шотландцы – с Сан-Марино.