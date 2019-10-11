Курды сделали ошибочную ставку: Дамаск пообещал ответ Анкаре на "Источник мира"

Турецкие войска окружили два приграничных города на севере Сирии. Это данные телеканала "Аль-Джазира". По данным Анкары, ликвидировано уже 277 террористов. Но о жертвах среди мирного населения турецкие власти не сообщают.

Акчкала. Турецкий город на границе. До Сирии, на которую обрушилась военная мощь Турции, подать рукой. Среди бела дня на пороге офиса губернатора взрывается минометный снаряд. Ответственность возлагают на курдов, которых Турция считает террористами и против которых Анкара и начала военные действия на севере Сирии.

"49 террористов были нейтрализованы в ходе воздушной операции, проведенной в рамках "Источника мира". Таким образом, общее количество террористов, которые были обезврежены с начала операции, составило 228", — проинформировало министерство обороны Турции через Twitter.

Зачистка идет из деревни за деревней – 11 сирийских поселений уже под властью турок, еще две находятся в окружении, сообщает "Аль-Джазира". О потерях среди мирного населения Анкара не говорит. Но об этом сообщают курдские формирования. По их данным, количество жертв исчисляется десятками. В ООН тем временем посчитали, что только за первые сутки свои дома на севере Сирии были вынуждены покинуть 70 тысяч человек. Дамаск намерен ответить.

"Сирийская армия борется с террористическими группировками по всей Сирии и будет бороться со иностранными силами, которые вторглись и незаконно находятся на сирийской земле. И мы полностью готовы противостоять всем вызовам, стоящим перед Сирией", — предупредил заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад.

Европа, между тем, продолжает призывать Турцию прекратить военную операцию. В немецком МИДе подчеркнули, что "Источник мира" может привести к противоположному результату – вместо уничтожения террористов, которым свои действия объясняет Анкара, операция может обеспечить благодатную почву для возрождения ИГИЛ (организация запрещена в России). В Норвегии решили советов Турции не давать, а просто приостановили продажу оружия Анкаре. Испания пригрозила вывезти с территории Турции свои системы ПВО Патриот. В ООН с совместным заявлением определиться не смогли – слишком сильно разошлись позиции по действиям Турции. Тем не менее, продолжают призывать к диалогу.

"Мы призывали Турцию и Сирию к диалогу в соответствии с соглашением об Адане 1998 года. К сожалению, это не было сделано. Но я считаю, что это лучший способ вступить в прямой диалог с кем бы то ни было. Мы призывали курдов участвовать в прямом диалоге с властями Сирии, но, как вы знаете, они выбрали других покровителей. Вы видите, что теперь происходит", — с сожалением отметил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя.

Вопросом диалога вдруг озадачились и Соединенные Штаты. Те самые, что на протяжении долгих лет тренировали и вооружали курдов, а накануне операции вывели весь свой военный контингент с севера Сирии.

"У нас нет военных в Сирии, мы выиграли — мы победили ИГИЛ. Последнее, что я хочу для решения сложившейся ситуации, это перекинуть на север тысячи солдат, чтобы вновь одержать победу. Мы так уже делали. Сейчас у нас есть выбор — либо перебросить туда военных, либо оказать сильное финансовое воздействие на Турцию, чтобы она снизила обороты. Все-таки у нас хорошие отношения с курдами. Либо мы можем выступить в качестве посредника", — похоже, не определился с окончательным вариантом действий президент США Дональд Трамп.

Между тем американские СМИ приводят интервью военных США, которые покинули северные территории Сирии. Они, мягко скажем, были удивлены решением Вашингтона.

"Мне впервые стыдно за все время моей службы. Курды выполняли все соглашения с Анкарой, и с этой стороны границы не было никакой угрозы для турок. Сейчас курды продолжают охранять тюрьмы, где содержатся тысячи боевиков ИГИЛ – все без помощи США. Они не покидают свои посты. И курды умоляют нас о помощи. Но мы ничего не делаем. Просто сидим и смотрим", — заявил анонимно один из военнослужащих в эфире Fox News.

Впрочем, надежды курдов на военную поддержку США тают с каждым часом. Теперь им, похоже, придется согласиться на переговоры с Дамаском, который не раз предупреждал командиров курдских формирований – Вашингтон покинет их в самый ответственный момент.