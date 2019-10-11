Формула-1. Боттас выиграл первую практику Гран-при Японии

На 17-м этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Японии завершилась первая сессия свободных заездов. Победу в ней одержал финский пилот Mercedes Вальттери Боттас. Свой лучший круг он проехал за 1 минуту 28,731 секунды.

Второе время показал его напарник по команде британец Льюис Хэмилтон (отставание – 0,076 секунды). Тройку лучших замкнул немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель (+0,989)​​​.

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso стал 16-м (+3,189). Японец Наоки Ямамото, который заменил партнера Квята по команде француза Пьера Гасли в первой свободной практике, оказался 17-м.

Вторая практика Гран-при Японии состоится сегодня чуть позже.