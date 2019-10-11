Подозрение на теракт: в Джидде взорвался иранский танкер

Нефтяной танкер, принадлежащий Иранской государственной нефтяной компании, взорвался в 60 милях от портового города Джидда в Красном море, сообщает телеканал "Россия 24". Предположительно взрыв произошел в результате террористической атаки, об этом передает IntelSky. Информации о жертвах нет. Подробности устанавливаются. Известно, что при взрыве на судне пострадали два резервуара для нефти. Информации о жертвах и пострадавших нет.

По предварительным данным, отсеки иранского нефтеналивного судна были повреждены двумя ракетами. Ракеты ударили в борт танкера с разницей в 20 минут. Нефть с танкера вылилась в Красное море.

Нефть на биржах тем временем продолжала расти на оптимизме из-за начала торговых переговоров между США с КНР, Brent подобрался к 59,5 доллара за баррель. Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, если США не будут вводить новые пошлины на китайские товары. Доллар дешевеет к евро и иене.