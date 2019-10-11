Барбашев помог "Сент-Луису" одержать волевую победу над "Оттавой"

Матчем в Оттаве между местными "Сенаторз" и "Сент-Луис Блюз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости, уступая в две шайбы, сумели переломить игру и добились победы со счетом 6:4.

В составе "блюзменов" голевой передачей отметился российский форвард Иван Барбашев. А вот его партнер по команде Владимир Тарасенко остался без набранных очков.

За победителей отличились Дэвид Перрон (дважды), Оскар Сундквист, Джей Боумистер, Брэйден Шенн и Райан О'Райлли. У проигравших шайбы забросили Виталий Абрамов, Артем Анисимов, Крис Тирни и Энтони Дюклер.

Кроме того, россияне Никита Зайцев и Владислав Наместников, выступающие за "Оттаву", записали на свой счет по одной голевой передачи.