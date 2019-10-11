Минобороны Турции сообщило о первом погибшем в сирийской операции

Первый турецкий военнослужащий погиб в операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. О гибели военнослужащего сообщил министр турецкой обороны Хулуси Акар. Он добавил, что его боевой товарищ погиб 10 октября в стычке с боевиками Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов.

Анкара ранее заявила, что с 9 октября нейтрализовала на северо-востоке Сирии 277 террористов, сообщает РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция "Источник мира" направлена напротив террористов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Операция началась с авиационных и артиллерийских ударов по сирийскому Рас эль-Айну и другим приграничным сирийским городам. Турецкая армия вошла на сирийский север с трех сторон. Сейчас турецкие войска окружили два сирийских города, еще семь населенных пунктов уже взяты под контроль. Как минимум погибли 17 мирных граждан, около 70 тысяч жителей сирийского севера стали беженцами. Это при том, что Эрдоган подчеркнул, операция проводится для создания безопасной буферной зоны вдоль турецкой границы для возвращения на сирийскую территорию почти четырех миллионов беженцев.