Попытка номер четыре. В Донбассе опять готовятся к разведению сил

Вооруженные силы Украины и непризнанных республик Донбасса 11 октября еще раз попытаются развести свои силы в районе поселков Золотое и Петровское. Процедура начнется опять же с запуска белых сигнальных ракет, сообщает телеканал "Россия 24".

Журналисты уточняют, что это четвертая и последняя попытка перед встречей в Минске, которая напрямую зависит от разведения войск. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, его страна откажется от переговоров, если военные обеих сторон не уйдут с линии фронта.

Напомним, попытки отвести войска Украина, ДНР и ЛНР предпринимают с 7 октября, однако каждый раз процедура срывается из-за продолжающихся обстрелов. Стороны конфликта обвиняют в открытие огня друг друга.



Между тем согласно "формуле Штайнмайера", ВСУ и ополчение должны отвести свои подразделения на километр от линии фронта. После чего обезвредить минные поля и разобрать укрепления. На все дается около месяца.