Медведев вышел в полуфинал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Шанхае встречался с представителем Италии Фабио Фоньини. Россиянин, посеянный на соревнованиях под третьим номером, победил соперника в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

В полуфинале Медведев сразится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем, являющимся триумфатором прошлогоднего турнира в Шанхае, и греком Стефаносом Циципасом.

Напомним, что призовой фонд соревнования составляет 7,5 миллиона долларов.