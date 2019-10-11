Зеленский заметил, что Украине невыгодно отсутствие авиасообщения с Россией

Отсутствие авиасообщения с Россией невыгодно Киеву, заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский. "Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают", — отметил он.

При этом украинский президент добавил, что из-за отсутствия прямого авиасообщения с Россией украинские авиакомпании банкротятся, а авиарейсы являются дотационными. Такое положение вещей Украине невыгодно, подчеркнул Зеленский, но чтобы возобновить авиарейсы, надо прекратить войну в Донбассе.

"К сожалению, этого пока не произошло", — заявил Зеленский, зная, наверное, уже о том, что украинские военные вновь сорвали разведение противоборствующих сил в Петровском и Золотом.

Другой вариант: президент Украины может национализировать крупнейшую авиакомпанию, и все собственники этому будут только рады, чтобы не платить по долгам.

"Но мы пока такое счастье им не предоставим", — заявил Зеленский в пресс-марафоне с журналистами 10 октября в Киеве.

Владимир Зеленский 14 часов рассказывал журналистам о себе, сравнив себя с Ван Даммом, Украине, Донбассе, отношениях с Россией, Европой и США. В частности, Зеленский поддержал отказ украинских делегатов участвовать в сессиях ПАСЕ. Президент Украины поставил рекорд по времени общения с журналистами. Пресс-марафон проходил в здании нового продуктового рынка в Киеве. Свои вопросы ему пришли задать около 300 представителей национальных и зарубежных СМИ, которых в зал заводили небольшими группами. Темп и особенно продолжительность такого формата общения с прессой не могла не сказаться на голосе главы украинского государства: к середине марафона он заметно охрип. Но рекорд самого длительного общения с журналистами был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннеса.