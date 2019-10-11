Боттас стал лучшим и на второй практике Гран-при Японии

Финский пилот Валттери Боттас, выступающий за команду "Формулы-1" Mercedes, показал лучшее время прохождения круга и во второй практике Гран-при Японии – 1 минута 27,785 секунды. Вторым стал его напарник британец Льюис Хэмилтон. Первую тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал 12-й результат. Его партнер по команде француз Пьер Гасли оказался девятым.

Напомним, что из-за сильнейшего тайфуна "Хагибис", который накроет Японию 12 октября, организаторы Гран-при Японии приняли решение отменить все субботние заезды. Поэтому квалификация и основная гонка пройдут 13 октября.