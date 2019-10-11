Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове был судим за изнасилование и кражу

Жители Саратова несут цветы и игрушки к месту убийства и дому на улице Высокая, где жила 9-летняя девочка, тело которой со следами насильственной смерти было обнаружено в гаражах в Кировском районе города.

Около тысячи человек – правоохранители и волонтеры — искали ее с 9 октября, когда утром она ушла в школу, но так до нее и не дошла.

В ночь на 11 октября ее нашли мертвой в одном из гаражных боксов.

Подозреваемый в убийстве ребенка уже задержан. Это 35-летний мужчина, который, как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, ранее был судим за изнасилование, кражи и развратные действия.

По предварительным данным, в 2011 году в городе Энгельсе Саратовской области подозреваемый изнасиловал женщину и украл у нее телефон и фотоаппарат.

Кроме того, до этого на нем уже "висели" статьи УК "Кража" и "Развратные действия".

Это убийство потрясло не только Саратов. Тысячи людей подписывают в Интернете петицию, требуя для "нелюдей" возвращения смертной казни, а на месте, где было обнаружено тело девочки, несколько сотен человек устроили стихийный митинг и пытались остановить полицейскую машину, в которой, как они предполагали, с места преступления увозили подозреваемого в совершении этого жестокого преступления.



Возвращения смертной казни за убийство детей потребовали также депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков – об этом они написали в своих официальных пабликах в соцсетях, передает "Интерфакс".

В Следственном комитете сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил это уголовное дело на контроль в центральном аппарате и для его расследования направил в Саратов столичных криминалистов.

"Ни у кого не должно возникать сомнения, что Следственным комитетом Российской Федерации будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных к тому, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона", — заверила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.