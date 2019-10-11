Перед саммитом Россия - Африка Роспотребнадзор проверил сочинские гостиницы

Сотрудники Роспотребнадзора завершили проверку сочинских гостиниц перед саммитом Россия — Африка. Специалисты отметили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в настоящий момент является стабильной. Также представители управления провели инструктаж по профилактике заболеваний с персоналом и волонтерами, и сообщили о том, что продолжат контролировать ситуацию, передают "Вести Сочи".

Напомним, масштабное политическое событие пройдет в Сочи в период с 23 по 24 октября. В международном саммите и экономическом форуме будут участвовать руководители 54 стран африканского континента.