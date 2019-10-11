Протестующие в Эквадоре пробили голову покинувшему их штаб журналисту

Протестующие против экономической политики властей Эквадора напали на журналиста телеканала Teleamazonas, когда тот попытался покинуть штаб манифестантов. Корреспондент получил серьезную травму головы, этот момент сняли на видео.

Инцидент произошел 10 октября на севере Кито, передает El Universo. Ведущий Фредди Паредес вместе с коллегами вел репортаж из штаба Конфедерация индейских национальностей Эквадора — его члены присоединились к масштабным митингам недовольных экономическим положением в стране. За день до этого индейцы взяли в заложники восьмерых полицейских и удерживали в помещении несколько журналистов.

Нападение на Паредеса произошло уже после того, как он вышел из здания и попытался покинуть площадь. На кадрах видно, как протестующие начали бросать в него камни, а спустя пару минут один из них нагнал репортера и практически в упор нанес ему сильнейший удар по голове. Паредес потерял сознание и рухнул на асфальт. Его быстро привели в чувство, после чего доставили в больницу.

Волна митингов, переросших в противостояние с правоохранителями, поднялась в Эквадоре в начале октября, после того как вступил в силу согласованный с МВФ пакет мер, включающий отмену субсидий на бензин. Президент страны Ленин Морено объявил о введении чрезвычайного положения и перенес правительство из Кито в Гуаякиль. В ходе стычек погибли по меньшей мере пять человек, несколько сотен получили ранения, среди них много полицейских.