"Зенит" продолжает терять футболистов из-за травм

Санкт-петербургский "Зенит" после потери до конца года полузащитника Малкома лишился еще и Эмануэля Мамманы. Аргентинский защитник сине-бело-голубых из-за частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена может пропустить до восьми месяцев.

"В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование", – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Аргентинец получил травму в игре 12-го тура чемпионата России по футболу против "Урала", которая состоялась 6 октября.