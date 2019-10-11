Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

В России появились Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года. Соответствующий указ Владимира Путин опубликован на портале правовой информации.

Стратегия подразумевает стимулирование исследований в области ИИ, подготовку специалистов по разработке искусственного интеллекта, повышение доступности информации и вычислительных мощностей для пользователей.



Стоит отметить, что большое внимание созданию ИИ уделяют российские военные. Это одно из основных направлений работы технополиса "Эра", построенного в Анапе.

Кроме того, ряд оружейных систем уже имеют элементы искусственного интеллекта. Так, ранее агентство ТАСС сообщило, что отечественные разработчики испытывают уникальную систему помощи экипажам ударных вертолетов Ми-28Н.

Она самостоятельно обрабатывает информацию, поступающую с разведывательных систем машины, находит потенциально опасные объекты, определяет, друг это или враг, и выбирает наиболее эффективное оружие для их уничтожения.