Путин рассказал о гонке вооружений, торговых войнах и "пощипывании"

Россия обеспокоена тем фактом, что США испытали запрещенные ранее ракеты и планируют разместить их в Азии. Уже идут переговоры с Японией и Южной Кореей, заявил Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ в Ашхабаде.

Ясно, кто является целью этих ракет, считает российский лидер, где конкретно их установят, пока неизвестно. Но они точно будут доставать до территории России. Также президент добавил, что Россия не собиралась разрабатывать и ставить на вооружение ракеты средней и меньшей дальности. Однако теперь, когда у Штатов появилось подобное оружие, Россия тоже вынуждена заняться его созданием.

Напомним, 2 августа 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это соглашение запрещало разрабатывать и производить ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров и крылатых ракет наземного базирования.

Отдельно глава государства остановился на договоре об ограничении наступательных вооружений СНВ-3. Он истекает в 2021 году и судьба этого документа туманна: руководство США до сих пор не решило, продлить его или нет. Это неопределенность подталкивает гонку вооружений, считает Путин.

Договор СНВ-3 был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Документ обязывает Россию и США сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц, а число носителей для них до 700 единиц.

Также российский лидер упомянул о санкциях и торговых войнах. Защититься от этих рисков помогут расчеты в национальных валютах. Необходимо сотрудничать в этой сфере и согласовывать валютную политику.

В заключении Владимир Путин напомнил, что его пытаются "пощипывать" за слова о либерализме. Но ничего против него президент не имеет. У России и других стран СНГ есть свои традиции и веками устоявшиеся формы взаимодействия. Нет никаких оснований не дорожить ими и не развивать их, уверен российский лидер.